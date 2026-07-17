W budżetówce jest uposażenie podstawowe i takie każdy podaje, żeby nie skłamać i nie powiedzieć prawdy. Do tego są dodatki: funkcyjny, stażowy, specjalny, uznaniowy, 13-tka, inne nagrody, i dużo innych. W rocznym picie wtedy robi się ciekawie. Jeśli tacy lekarze chcą 3 średnie krajowe, to będzie uposażenie podstawowe, i do tego lecą dodatki co im podwoi albo potroi te 3 średnie.