Dyrektor szpitala też się obłowiła
Dyrektor Szpitala Bielańskiego powiedziała ostatnio, że jej pensja podstawowa wynosi 20 tys. zł brutto. Sprawdziliśmy i zarabia dużo więcej.Resu
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Dyrektor Szpitala Bielańskiego powiedziała ostatnio, że jej pensja podstawowa wynosi 20 tys. zł brutto. Sprawdziliśmy i zarabia dużo więcej.Resu
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Komentarze (20)
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Aha czyli z tego wynika, że przez to że wzięto pożyczki(KPO) i nas zadłużono to ona dostała premie? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
siup składeczka zdrowotna na 12%, vat na 25%, śmieciowe, środowiskowe do góry
@user_28_: Nie tylko trzynaście-tka. Są zawody, które otrzymują nawet czternaście-tki, np. górnicy. Za pracę 14 miesięcy w roku ( ͡€ ͜ʖ ͡€)
Wygląda na to że większość Polaków hobbystycznie pracuje jak zarabiają mniej niż pół miliona na rok