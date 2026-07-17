Trzeba być s---------m aby doprowadzić do takiej sytuacji. Bo teraz taki lekarz to jak mu się odbierze te miliony to na złość będzie się mścił i żaden z niego pożytek dla służby zdrowia. Generalnie ci wszyscy lekarze którzy kradli miliony powinny zostać wyrzuceni z zawodu a jako karę powinno im się dać do wytrenowania swoje zastępstwo. Innej bezpiecznej opcji dla zdrowia Polaków nie widzę.