Lekarze SOR pracowali bez przerwy pięć-sześć dób. Szokujące wyniki kontroli NIK
NIK wykazała, że w dziewięciu szpitalach lekarze pracowali na SOR-ach bez przerwy ponad dobę, a rekordziści - 144 godziny. Izba alarmuje też o przeciążeniu oddziałów i pacjentach, którzy często nie wymagali pomocy doraźnej. NIK podkreśla że problemem pozostaje brak lekarzy, a wydłużanie dyżurówairaG
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Komentarze (40)
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Albo na zmiane spali na tych dyżurach, może nie było kolejek albo ponownie kradli
PS. NIK też się nie popisuje że takie bzdury potrafi przyklepać
- Tak Pracuję.
- To gdzie Pan jest?
- No, w pracy.
- Nie ma Pana!
- Proszę sprawdzić w grafiku.
Przeżarto całą kasę która wpłynęła do NFZ z racji podniesienia składki zdrowotnej dla zwykłego człowieka na 9%. Rozliczyć.
Covid. Rozliczyć.
Ukarać.
Może limity zwięszkyć? Nie, jest za dużo lekarzy