Pfizer zajął pieniądze na bezpieczeństwo polskiego nieba. Jest sprzeciw do sądu
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli wobec zajęcia należnych jej środków z opłat trasowych. Agencja zapowiada dalsze kroki prawne, by uchylić zabezpieczenie i odblokować pieniądze powiązane ze sporem Pfizer kontra Polska. Rząd zapowiada działania dla utrzymairaG
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Komentarze (14)
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Skąd niby w budżecie na 2023 r. miały znaleźć się zaplanowane pieniądze na nieodebrane zamówienie?
@yannikto: Zdaje się że odwołanie złożono, ale według prawa belgijskiego odwołanie nie wstrrzymuje egzekucji.