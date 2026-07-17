Z tego, co wyczytałem po internetach pieniążki na te szczepionki były zabezpieczone w budżecie, ale w roku 2023 zostały przesunięte do NFZ. I teraz rodzi się pytanie, czy zrobił to stary rząd PiS-u, czy zrobił to nowy, dwutygodniowy rząd PiS-u, czy zrobił to rząd KO&Spółka? Ktoś coś wie?