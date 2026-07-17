piSSowska milicja "stara" się pokazać, że jest potrzebna. Zhakowali całą Polskę pegazusem i to jest nie pojęte, że Siemoniak (zhakowany na 100%) jest na stanowisku. Zabrać poświadczenia do dostępu informacji nie jawnych/tajnych i wysłać tych kolaborantów do szukania rowerów.