8 milionów na Sprawiedliwe Sądy. CBA zatrzymało byłych szefów PFN
Dwa zatrzymania, co najmniej 8 mln zł szkody i kampania, która, zdaniem śledczych nie służyła interesom fundacji. 14 lipca 2026 roku CBA zatrzymało dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. To pierwszy mocny ruch w wielowątkowym postępowaniu nadzorowanym przez Prokuraturę RegionalnąFXMAG
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Komentarze (3)
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Wrzucam cele ze statutu fundacji. Czekam na pisowskie fikołki odnośnie tego, który cel miała ta kampania realizować.