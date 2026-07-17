W moim akademiku były pluskwy bo wynajęli studentom z Azji.

Wyobraźcie to sobie – 10 pięter akademika.

I pluskwy w październiku...

Dzięki temu że na recepcji nawet w wakacje ktoś pracował to pracownicy pamiętali w których pokojach mniej więcej byli Azjaci. Nie powiem Z jakiego kraju, bo oni też nie chcieli zdradzić, ale powiedzieli tylko jedno: no na pewno nie Japonia i Korea i nie Tajwan, domyśl się (i tu gest zatkanego Pokaż całość