Informacja o wysokości zarobków lekarzy w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach
Informacja o wysokości zarobków lekarzy w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach. 27 UoP - średnio 16 458,69 zł dla specjalistów, z rezydentami 9 789,19 zł. 151 kontraktów - najwyższe kwoty 64,3 tys. zł, 60,4 tys. zł oraz 57,2 tys. zł, rekordzista pracował około 250 godzin miesięcznie. Da się? Da się.macialkewicz
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Komentarze (44)
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Tam gdzie pracuję w szpitalu są nieco niższe. normalny szpital zrobił tabelę realnych płac szambo wybiło... no nie nie ma skandalu krwi i spermy to nie chwyci.
Właśnie to pokazuje dlaczego demokracja nie działa a motłoch nie powinien mieć dostępu do poufnych danych. Zgaduję że dla rozmaitych "wygrywów życiowych" to byłoby za dużo gdyby zobaczyli payslipy w żabkach :D
@srubok: Wiesz co
System opiera się na nadgodzinach.
Wyhodowaliśmy raka którego leczenie nie będzie takie hop siup.
@weeego: przecież to rząd wysłał lekarzy na kontrakty 20lat temu XD.
Dyrekcja z RiGCZem, tych nie palimy na stosie :D
Oby tylko slynnego ortopede nie zatrudnili