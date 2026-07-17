Informacja o wysokości zarobków lekarzy w Szpitalu Powiatowym w Szamotułach. 27 UoP - średnio 16 458,69 zł dla specjalistów, z rezydentami 9 789,19 zł. 151 kontraktów - najwyższe kwoty 64,3 tys. zł, 60,4 tys. zł oraz 57,2 tys. zł, rekordzista pracował około 250 godzin miesięcznie. Da się? Da się.