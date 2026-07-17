Naukowcy z King's College London sprawdzili lek KCL-286 na myszach. Naprawia uszkodzenia DNA w neuronach i redukuje stany zapalne mózgu, dwa procesy kluczowe we wczesnym stadium Alzheimera. Cząsteczka przeszła testy bezpieczeństwa na ludziach, co otwiera drogę do prób klinicznych.