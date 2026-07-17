Lek bezpieczny dla ludzi naprawia DNA w mózgu i hamuje Alzheimera
Naukowcy z King's College London sprawdzili lek KCL-286 na myszach. Naprawia uszkodzenia DNA w neuronach i redukuje stany zapalne mózgu, dwa procesy kluczowe we wczesnym stadium Alzheimera. Cząsteczka przeszła testy bezpieczeństwa na ludziach, co otwiera drogę do prób klinicznych.real_scoria
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Komentarze (19)
najlepsze
Bo przy naszym społeczeństwie wszyscy unikają badań rutynowych i czekają na ciężkie stadia. (aby następnie jak na Polaka przystało mieć pretensje do całego świata, a nie do siebie)
- przecież jestem zdrowy
- weź bo jeszcze coś
@sylwke3100: bo największym problemem przedłużania życia ludzkiego jest właśnie życie takich antyludzkich śmieci.