1241 urządzeń za 44,5 mln euro. Jest wyrok ws. afery respiratorowej
Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie tzw. afery respiratorowej. Spółka E&K, która w czasie pandemii miała dostarczyć Ministerstwu Zdrowia ponad tysiąc urządzeń, ma zapłacić Skarbowi Państwa ponad 3,5 mln euro kary umownej wraz z odsetkamifreedomseeker
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Komentarze (17)
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To ile były warte te respiratory?
"respiratory nie spełniały norm i nie miały odpowiednich certyfikatów."
Rzygać się chce na to wszystko.
@fiaslnfilrangve: Wszyscy...
...Podatnicy....
@fiaslnfilrangve: nikt, prawo jest dla plebsu, nie dla właścicieli firm
Przecież ten zakup od razu śmierdział na kilometr