Zarobki lekarzy pod większą kontrolą. Prezydent zdecydował
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Pozwoli ona na gromadzenie bardziej szczegółowych danych o wynagrodzeniach m.in. lekarzy, które będą powiązane z numerem PESEL lub PWZfreedomseeker
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Komentarze (22)
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Idź być c-----y gdzie indziej
Później takie szurskie zera jak @Paradajek powielają te szurskie teorie.