Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Pozwoli ona na gromadzenie bardziej szczegółowych danych o wynagrodzeniach m.in. lekarzy, które będą powiązane z numerem PESEL lub PWZ