Kontrola NIK na SOR-ach. Jest raport, wskazano "największy problem systemu"
"Brak lekarzy chętnych do pracy w ratownictwie medycznym to wciąż największy problem" - czytamy w dokumencie. W dziewięciu skontrolowanych szpitalach niektórzy lekarze pracowali nieprzerwanie na SOR-ach przez ponad 24 godziny - przekazanofreedomseeker
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Komentarze (41)
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A tych co mówią że lekarzy jest za dużo to pod płot...
Jak już limity płacowe i kontrola godzin wejdzie to można zachęcić finansowo do pracy na SOR.
Na SOR często trafiają ludzie z najgorszego społecznego elementu i to właśnie konieczność pracy z nimi odstrasza lekarzy.
Obecnie nawet na jakimiś powiatowym ...upiu lekarz jest w stanie wyciągnąć 40tys miesięcznie, co daje
2. Przywrócić uprawnienia kosmetologów i podobnych zawodów
3. Dać AI jako lekarza pierwszego kontaktu do błahostek I recept
to się trochę wolnych lekarzy znajdzie
@Erk700: w zakresie lekarskim? Przecież to TOTALNIE inny zawód.