30% studentow nie konczy studiow, przedluza, turystyka dziekanska i inne bzdury. Kilka % spieprza od razu za granice, spory % leci na prywate. Wiec zostaja ochlapy dla nfz. Drogie studia, kluczowe lub strategiczne branze powinny byc w formie kredytu. Albo splacasz hajsem albo swoim czasem po ukonczeniu. Proste jak drut i wiele krajow to robi.