Mi kiedyś lekarka dała recepte na krople do nosa z powodu kataru bo byłem przeziębiony i prosiłem o cos skutecznego. Pamiętam że zdziwiła mnie cena bo były drogie ale kupiłemi d--a, wogóle nie pomagały. Sprawdzilem sklad a tam jakas woda, chyba sól fizjologiczna, co ciekawe tej soli tam było 0,0001% jakoś tak, pamiętam że było duzo zer było po poprzecinku.. wklepałem w google a tam "lek homeopatyczny" czyli działający na podstawie autosugestii Pokaż całość