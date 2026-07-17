Szokujące kulisy afery w szpitalu. Lekarka zarabiała na strachu pacjentów
Według śledczych, lekarka miała manipulować pacjentami, wywołując u nich poczucie zagrożenia życia i zdrowia oraz informować o konieczności zakupu urządzeń do leczenia bezdechu. W zamian miała otrzymywać prowizję od producentów.byferdo
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Komentarze (31)
najlepsze
Przychodzisz do mnie a mój stoper który włączyłem rano pokazuje już 72. godzinę pracy.
A do tego wiesz ile się uczyłem?
Za lepsze. Nie dostalem od firmy ani grosza
Dopłaty do NFZ na już! Pierdyliar miliardów, żeby pan i pani konowałska mogła co tydzień kupić nowe mieszkanie i samochód!
Wy wredne pazerne zasobożerne roszczeniowe pacjenty!
Właśnie dlatego lekarze czują się i poniekąd są bezkarni i nietykalni. To jest oparte na strachu, często nagłej potrzebie i braku wyjścia i czasu.