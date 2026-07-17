Zarobki lekarzy będą jawne i powiązane z PESEL. Prezydent podpisał ustawę.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. Naczelnaeasy_idle
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Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy. Naczelnaeasy_idle
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Komentarze (71)
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Zarobki lekarzy poleciały w niebiosa zaczynając od covida i "damy wam 2x tyle bo tam nam pasuje do nastrojów", Tusk powiedział że będą konkretne rozwiązania, napisali, przegłosowali, Batyr łaskawie podpisał (bo bo go zjedli, a ambasador Izraela/USA je protestował) a wy nie dość że robicie znalezisko że to zasługa Batyra, to jeszcze teksty "dobrze ze Rafał je wygrał,
Komentarz usunięty przez autora
@kanarex: i nie będzie miał kto ich poskładać, bo choć lekarze "na dyżurze", to magicznie ich nie ma xD
Czemu nie będą publicznie dostępne i czy powiązanie dotyczy tez kontraktów, czy tylko UoP? Zarobki całej budżetówki powinny być jawne.
@FuzzyWuzzy_: Byłby to jednak precedens i uważam że tak powinno być, to musimy być realistami. Nie od razu Rzym zbudowano, lepsza taka zmiana niż żadna.
@FuzzyWuzzy_: przede wszystkim kontraktów za wyjątkiem spółdzielni lekarskich. Dane o UoP już mamy w skarbówce, wystarczy znać pesel i wszystkie zarobki są widoczne w PIT
@piotrz1: Zgoda. Ale w peso kolumbijskim.
Sami stworzą problem, wynikający z własnej chciwości.
@dziacha: Pytanie ile istnień ludzkich kosztowała ich chciwość z ostatnich lat, gdzie na pierwszym miejscu była kasa, a dopiero na którymś kolejnym pacjent - równie dobrze biorąc pod uwagę ostatnie 3-4 lata to może by wyszło i więcej niż te 200k z czasów c19.
oderwane od pługa lumpy