LGs dodaje Spyware do swoich SmartTV, Monitorów [ENG]
Gamer Nexus sprawdził doniesienia o tym, że monitory LG instalują spyware z automatu. Dodatkowo w "regulaminie użytkownika" znalazł zapis o tym, że urządzenie może nagrywać i wysyłać dane do LG. Stwierdzono nawet wysyłanie informacji o plikach z podpiętego dysku USB.severh
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Komentarze (20)
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Znowu trzeba czekać na Złą I Lewacką Unię Europejską która zabroni takich praktyk ( ͡° ͜ʖ ͡°) analogiczny problem z pojawiającym się w oprogramowaniu Smart TV reklamami.
Sytuacja się zmieniłem jak odznaczyłem zgodę w ustawieniach na wysyłanie obrazu.
@milo1000:Mas zrację. Możesz podłączyc do niego odtwarzacz VHS i oglądać filmy z kaset.
@pr1vpl: trackery nie muszą nawet używać DNS.