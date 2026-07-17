Po części to wina Windowsa że sam z siebie instaluje takie gówna podczas aktualizacji systemu bez pytania użytkownika.



Znowu trzeba czekać na Złą I Lewacką Unię Europejską która zabroni takich praktyk ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) analogiczny problem z pojawiającym się w oprogramowaniu Smart TV reklamami.