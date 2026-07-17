na polibudzie robiło się serio wiele innowacyjnych rzeczy tak z dyńki w ogóle nie patrząc na innych i nie wzorując się. Może nie odkrywcze na skalę światową ale np. ułatwiające wiele rzeczy. Żaden ale to żaden z tych projektów nie pociągli dalej pomimo tego, że były ochy i achy. Jeden uważam był ciekawy bo nadałby się dla straży pożarnej. System chłodzący z kombinezonem strażackim, zintegrowana całość i zgodna z normami ówczesnymi straży Pokaż całość