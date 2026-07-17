Gospodarka odtwórcza. Jak Polska faworyzuje cudze patenty, nie tworząc własnych
Czy polskie prawo premiuje kopiowanie zamiast wynalazczości? Analiza systemu ochrony patentowej pokazuje, że przedsiębiorcom łatwiej rozwijać biznes za pomocą cudzych rozwiązań, niż inwestować we własne. To problem, który może kosztować Polskę miejsce w światowym wyścigu technologicznym.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (19)
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Daliśmy rynek konsumencki, siłę roboczą, dostaliśmy dotacje, no chyba nie po to by stać się konkurencją tak po prostu.
W imieniu lobby rzeczników patentowych, dla których wygodne jest utrzymanie odrębnego krajowego systemu patentowego pozbawiliśmy polskie sektor MŚP skutecznej ochrony patentowej.
Kraje od nas mniejsze takie jak Bułgaria korzystają z jednolitego systemu patentowego i sobie go chwalą. Małe podmioty mogą chronić swoje prawa również poza granicam państwa
Bo artykuł pokazuje moim zdaniem dużo gorszą stronę. Czyli sami ograniczamy swój rozwój w imię interesów jeden małej, ale wpływowej grupy zawodowej
Za to, że kraj wygląda tak jak wygląda odpowiadają sami Polacy. Nie mityczni żymianie czy Niemcy.
Jasne - inne kraje nas wykorzystują, ale to my się dajemy. Jakość ludzi = jakość kraju.
Przecież każdy działa na swoją korzyść - kosztem innych. A to że my się dajemy to jest wyłącznie nasza wina.
Dałbym dwa plusy jakbym mógł.
Inne kraje na zachodzie mają swoje znane marki, korzystają z dotacji, rozwijają swój własny przemysł (taka Szwecja). W Polsce większość marek jest po prostu wyprzedana, nawet jeśli Polak ma ileś %
Ale wywodza się z ludu czyli Polakom to pasuje.