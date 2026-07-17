za pisiorów bylibyśmy już grzani w Brukseli? Media rozpisywałby się codziennie co to oznacza i czemu nie wdraża się cięć? Pewnie 2 lata to za mało żeby coś zdziałać a minister Domański ma związane ręce.



Jakbym budżet domowy prowadził tak jak politycy rządzącego reżimu, to dawno bym nie miał budżetu, domu, nawet koca żeby przykryć się pod mostem.