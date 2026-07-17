Deficyt przekroczył 123 mld zł, a wydatki rosną szybciej niż dochody
Deficyt budżetu państwa po pierwszym półroczu 2026 r. osiągnął już 123,7 mld zł, czyli niemal połowę całorocznego planu. Najnowsze dane Ministerstwa Finansów pokazują, że choć dochody państwa rosną, wydatki nadal zwiększają się szybciej.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (73)
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@Rysiowata: ale opłacają to całkowitym zubożeniem obywateli i usług publicznych.
Zobacz choćby na taką Grecję,która niby nie zbankrutowała, ale całkowicie zatrzymała się w rozwoju
@Rysiowata:
Oznacza to tyle że państwo wydaje więcej niż zarabia i żeby pokryć różnicę zadłuża
Jakbym budżet domowy prowadził tak jak politycy rządzącego reżimu, to dawno bym nie miał budżetu, domu, nawet koca żeby przykryć się pod mostem.
Brace for impact. Ten kraj istnieje już tylko teorytycznie.
Przywileje dla Kobiet, mundurówki, gigantyczne wynagrodzenia Służby Zdrowia.
Zabawa