Koledzy Łukasza Żaka dostali wyższe kary niż żądał prokurator
Więc jednak można. Od razu jakoś tak lepiej. Dzbany dostały za swoje. Oni się nie zmienią ale zaboli. W tekscie szczegółowy wykaz kar dla wszystkich współoskarżonych w procesie Łukasza Żaka.Buckshot_00
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Komentarze (76)
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Majtczaka uciekł do Dubaju, a tłumaczy się tym, że powodem
No bo jak ktoś oszuka 100 Polaków w 100 osobnych aukcjach to nie zasługuje na żadną karę
@SynMichaua: Teraz musi uważać na przejściach dla pieszych, aby go ktoś jadący w BMW nie skosił oczywiście jadąc z dozwoloną przepisową prędkością 250 km/h w zabudowanym ¯\(ツ)/¯
Niestety adwokat od trumien na kółlach za zabicir 2 kobiet w czasie czołowego zderzenia 1,5roku... i pewnie w domu.