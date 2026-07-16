Koniec "Interwencji". Polsat likwiduje program po 23 latach emisji.
Telewizja Polsat zdecydowała o zakończeniu emisji magazynu reporterskiego "Interwencja". Program był nadawany od lutego 2003 roku i należał do najdłużej obecnych na polskich antenach cykli społeczno-interwencyjnych.tymol14
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Komentarze (75)
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Przykład:
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2025-12-09/nie-ma-dlugow-jej-dom-zlicytuje-komornik/
Babka kupiła dom w czasie trwania egzekucji, juz z jednym rozsczeniem wpisanym w KW. Kobieta spłaciła dług i kupiła
@Znachor_enjoyer: Zgadzam się. Od pewnego momentu często oglądając ich materiały miało się wrażenie, że w wielu z nich nawet panuje nazwijmy to dyplomatycznie bardzo wiele
@dymaczdusz: Mi się wydaje, że to jest raczej kwestia zmęczenia formatu. Jeszcze kilka lub bardziej kilkanaście lat temu takie programy przede wszystkim miały monopol społeczny na pewne rzeczy a dziś bardzo często zanim w ogóle powstanie program tego typu to na youtube masz kilka filmów na dany temat.
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: A ile to piSSowskich afer pokazywali?
Program, który służył tylko do tego, żeby przegrana strona mogła na zmanipulowanym przekazie liczyć na odwrócenie sytuacji, bazując na emocjach tłumu.
Tak było najpierw z „Disco Relax”, który przez lata był symbolem muzyki disco polo, a później zniknął z głównej anteny.
Podobnie „Co z tą Polską?" prowadzonym przez Tomasza Lisa (wtedy jeszcze mu nie odbiło), rzekomo z powodu nacisków politycznych.
Interwencja dopiero co dostała nową oprawę (grudzień 2025). Bardzo dziwne.
Za to jest śniadaniówka, która niczym nie różni się od innych (
Ma być goy slop, a nie jakieś tam dziennikarstwo zaangażowane.
@Tomek3322: Wierną, ale widocznie niską. Oni teraz robią show Państwo w Państwie, co jest jeszcze większym skupiskiem chłopskiego rozumu niż Interwencja, więc pewnie ta ostatnia nie jest już tak popularna. Szczególnie, że z tego co pamiętam, na początku Interwencja była sygnowana nazwiskiem jakiegoś jednego dziennikarza i on to wszystko prowadził, a teraz zdaje się to już bardziej tasiemiec różnych
Spadek 1,54 mln do 588 tys. widzów. Tworzenie nowych treści się nie opłaca. I po co. Kanał Zero nie ma kosztownego dziennikarstwa, widzom nie przeszkadza komentowania cudzych treści.