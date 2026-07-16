Polsat ma dziwną tendencję do zdejmowania programów, które mają wierną widownię.

Tak było najpierw z „Disco Relax”, który przez lata był symbolem muzyki disco polo, a później zniknął z głównej anteny.

Podobnie „Co z tą Polską?" prowadzonym przez Tomasza Lisa (wtedy jeszcze mu nie odbiło), rzekomo z powodu nacisków politycznych.

Interwencja dopiero co dostała nową oprawę (grudzień 2025). Bardzo dziwne.

Za to jest śniadaniówka, która niczym nie różni się od innych ( Pokaż całość