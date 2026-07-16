" Przez ostatnie lata wielokrotnie apelowaliśmy do NIL o podjęcie zdecydowanych działań wobec nieprawidłowości w środowisku lekarskim, w tym o zdecydowaną walkę z szarlatanerią medyczną wewnątrz własnych szeregów. Nieetyczne wykorzystywanie środków publicznych przez część środowiska zawsze odbywa się kosztem chorych. Ta sytuacja jest znana powszechnie od lat, natomiast reakcja samorządu pojawiła się dopiero po doniesieniach medialnych - napisała OFO. "