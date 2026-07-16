NIL chce przekonać organizacje pacjentów do storpedowania pomysłów rządu
NIL zaprosiła organizacje pacjentów do rozmowy na temat reform. - Jednym z najważniejszych postulatów jest zwołanie ogólnopolskiego stołu ochrony zdrowia - napisała po spotkaniu. Nie wszyscy jednak chcą brać udział w tych w rozmowach. - Nie zgadzamy się, by pacjenci byli kartą przetargową w sporze lairaG
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Komentarze (15)
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Nie negocjuje się z "terrorystami", konowałami.
Kompetencje NIL związane z ewidencją lekarzy należy oddać MZ a zarząd NIL rozliczyć z nieetycznych zadań i odebrać im PWZ oraz majątek zbudowany na okradaniu lekarzy.
To kolejna manipulacja, nie dajcie się nabrać!