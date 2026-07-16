Rząd nie zaryzykuje starcia z lekarzami. Chodzi tylko o to, by przykryć aferę
Donaldowi Tuskowi wystarczy wywołanie kłótni w środowiskach lekarskich, bez finału w postaci reform systemu ochrony zdrowia. Byle odwrócić uwagę od ekscesów w Szpitalu Południowym, do których dochodziło pod okiem polityków jego partii.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (22)
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Już wiecie czemu mieliśmy rozbiory.
z bandytami w autach zrobić nic nie mogą
z lekarzami nic nie można
to po uja ten tuskobot został wybrany? żeby lansował się w pociągać do wypizdowa bo tylko ta można
Ja też zostałem oszukany.
Dożywocie za nie walczenie o kraj, brak dożywocia za kłamstwa w kampaniach wyborczych.
Ale i tak przegraja bo demografia jest nieublagalna a wydatki beda rosly. Natomiast tempo zadluzania sie - caly czas dlug publiczny rosnie i rosnie i...
gdzies trzeba byloby uciac wydatki bo jak bedzie sie kombinowac to ratingi poleca i wtedy rolowanie dlugu bedzie drozsze.
@lorafenus: Nie oni, tylko jakaś Konfederacja czy inne Razem, które za 5,10,15 lat wreszcie dopchają się do władzy i zastaną sytuację katastrofalną, której po prostu nie da się już ugasić.
I triumfalnie jedne ameby z innymi będą gadały, że Mentzen i Zandberg nie naprawili systemu - mimo, że od lat obaj mają swoje wizje i od lat żaden
Zresztą lepiej żeby konfederacja z braunem też nie ruszała służby zdrowia bo albo będziemy zdychać pod gabinetami
Partia która weźmie się za reformę NFZ nigdy więcej nie dojdzie do władzy.
System NFZ jest skostniały, post komunistyczny i nie rentowny. Wymaga gruntownych przemian (jak ZUS i system emerytalny). Ale to gorący ziemniak. Nikt tego nie ruszy bo zrobi PAPa dalszej władzy.
Czy wykopujecie na podstawie 3% artykułu?