Dlatego bedzie duzo mowiono i duzo robione, tak aby nie zmienilo sie nic.

Ale i tak przegraja bo demografia jest nieublagalna a wydatki beda rosly. Natomiast tempo zadluzania sie - caly czas dlug publiczny rosnie i rosnie i...

gdzies trzeba byloby uciac wydatki bo jak bedzie sie kombinowac to ratingi poleca i wtedy rolowanie dlugu bedzie drozsze.