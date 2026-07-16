ehh k---a po c--j jakiś losowy twitterowiec sprawdzil sprawozdanie lekarza?

teraz caly kraj doszedl do wniosku, ze ogromna czesc naszego budzetu jednak nie powinna byc tak p------------a i laskawie jak sie uda, moze lekarze przestana przejadac praktycznie wszysktie pieniadze xDD

powinno sie klasc nacisk na to, ze ten temat jest grzany w wyniku dziwnego wypadku, nagonki medialnej itp.

Zarobki są problemem, ale wiekszym problemem na ktorym media sie powinny skupic kto i Pokaż całość