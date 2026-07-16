Milionerzy w szpitalu w Poznaniu. Dyrektor: Niech udowodnią ponadprzeciętność
Ustaliłem limity, które wymagają średnio 30 proc. redukcji zarobków. Jeśli lekarze nie pójdą na układ, będę szukał innych możliwości - mówi prof. Dawid Murawa, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.tomasztomasz1234
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Komentarze (32)
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Dobra, zakop.
@KapitanEmo: To już wystarczający argument aby zakopać, jaką wartość ma znalezisko którego k.... nie można przeczytać?!?
Pan profesor był w strukturach lewicy, powinno to być zgodne z jego poglądami.
Czy może jednak nie….?
Bo ja kurde wiem jakie on te operacje zrobił i co zrobił z chirurgią w Wielkopolsce i tak tylko dla twojej wiedzy to leczą całą masę przypadków, które jeszcze 5 lat temu byly niewyleczalne.
Aaa btw - to jak już narzekasz to znajdź mi drugiego konowała, który by miał jaja
@Gustaw-Lopez: raczysz żartować
wręcz memem jest standardowa odpowiedź lewaków "mogę mieć torbę od gucci i kurkę loro piana, to nie koliduje z moimi przekonaniami, czy Marks pisał że socjalizm jest wtedy gdy nie masz dobrej kurtki"?
Słowo daje słyszałem to już z tuzin razy, od prominentych
teraz caly kraj doszedl do wniosku, ze ogromna czesc naszego budzetu jednak nie powinna byc tak p------------a i laskawie jak sie uda, moze lekarze przestana przejadac praktycznie wszysktie pieniadze xDD
powinno sie klasc nacisk na to, ze ten temat jest grzany w wyniku dziwnego wypadku, nagonki medialnej itp.
Zarobki są problemem, ale wiekszym problemem na ktorym media sie powinny skupic kto i
Już były teksty, że żaden rząd nie wygrał z lekarzami.
A tu zupełnie z boku powstaje sobie ustawa o "stanie przedwojennym", i byłbym niezmiernie zdziwiony, jakby obok skrócenia procedur wywłaszczenia, budowy umocnień, nie znalazła się wrzutka w stylu "lekarze w kamasze", gdyż i tak jest to grupa domyślna do wciągnięcia w struktury wojska w stanie wojennym,