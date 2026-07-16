Skandaliczne przepisy uderzają w dzieci na rowerach
Resort zna absurd od lat, ale na posiedzenie wysłał obserwatorki, które nie potrafiły odpowiedzieć na pytania.AndrzejInstruktor
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Resort zna absurd od lat, ale na posiedzenie wysłał obserwatorki, które nie potrafiły odpowiedzieć na pytania.AndrzejInstruktor
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Komentarze (16)
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Ja nawet nie pamiętam kiedy wyrabiałem kartę rowerową, ale sprawdzali mi przed 18skta ją cały jeden raz. Jak brałem udział w jakimś konkursie (i też z tego powodu w ogóle kartę robiłem).
Zgadzam się z tym, że nie powinno tworzyć takiego durnego stanu prawnego. Z drugiej strony cała ta karta rowerowa to teoretyczne uprawnienie, teoretyczny dokument, egzekwowanie zerowe.
Jak rodzic chce i potrafi, to może nauczyć dziecko jak jeździć, gdzie, kiedy zrezygnować, kiedy się rozpychać.
Polscy ustawodawcy nie potrafią stanowić prawa, na żadnym froncie. Jak im Tusk nie przyniesie kamiennej tablicy nadanej w Berlinie, to nic nie zrobią.
Zamiast patrzeć na tych nieudaczników, róbmy dalej swoje.
Według przepisów dziecko poniżej 10. roku życia na rowerze musi jeździć pod opieką osoby dorosłej i oboje są wtedy traktowani jako piesi (muszą jeździć po chodnikach, mogą przejeżdżać po pasach, nie mogą jeździć ścieżkami rowerowymi, itd).
Jak dziecko skończy 10 lat, to nie może już jeździć chodnikiem (bo już nie jest traktowane jako pieszy), ale równocześnie nie może jeździć po ścieżce rowerowej