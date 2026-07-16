A to ktokolwiek, kiedykolwiek, gdziekolwiek miał sprawdzaną kartę rowerową?



Ja nawet nie pamiętam kiedy wyrabiałem kartę rowerową, ale sprawdzali mi przed 18skta ją cały jeden raz. Jak brałem udział w jakimś konkursie (i też z tego powodu w ogóle kartę robiłem).



Zgadzam się z tym, że nie powinno tworzyć takiego durnego stanu prawnego. Z drugiej strony cała ta karta rowerowa to teoretyczne uprawnienie, teoretyczny dokument, egzekwowanie zerowe.