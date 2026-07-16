Mocne przemówienie sędziego Macieja Mitery tunak-tuntun69 tunak-tuntun69 z youtube.com dodany: 14 godz. i 40 min temu # lukaszzak# sedzia 22 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (22)
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#majtczak
@frey0527: Wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Nie był ani pijany, ani nie uciekł z miejsca wypadku.
Gdyby nie odstawił szopki z Dubajem, przyznał się, okazał skruchę, to pewnie nawet tyle by nie dostał a może i zaraz by wychodził.
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez autora
@pablo103: No jak to? Zgodnie z wykładnią partii, Tusk zrealizowałby 100 konkretów w 100 dni,ale nie może tego zrobić bo rządzi PiS a Batyr wszystko wetuje i uniewinnia przestępców ¯\(ツ)/¯
Najgorsze, że są jednostki które tę sciemę z pełnym przekonaniem powielają.