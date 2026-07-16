Mi jeszcze z czasów studiów został nawyk, że takich rzeczy nie kupuję z wyższej półki, bo zawsze mi było szkoda ewentualnych stresów jeśli coś się rozwali. I tak mam robota za 500 zł i z grubsza robi swoje i to bezawaryjnie. Wymienię jak go zajeżdżę na śmierć.



Ja to się zastanawiam tylko czy takiemu Media Expert nie opłacałoby się bardziej dać nowy odkurzacz od razu, a nie bawić się w naprawy. Przecież Pokaż całość