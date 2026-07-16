Kupiłem robota za 3499 zł. Rok później nadal walczę z Media Expert.
Moja historia z ponad roczną reklamacją ze sklepem Media Expert.michal-wnuk
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Moja historia z ponad roczną reklamacją ze sklepem Media Expert.michal-wnuk
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Komentarze (28)
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no raczej niezbyt wysokiej, nawet dla karła
@michal-wnuk
Mam koleżankę, co wkurza się na to słowo.
Ona każe ładniej sobie mówić...
1. wzrostu siedzącego psa
2. niskorosła
3. ujemno-wysokościowa
??
Ja to się zastanawiam tylko czy takiemu Media Expert nie opłacałoby się bardziej dać nowy odkurzacz od razu, a nie bawić się w naprawy. Przecież
Takie sklepy( zresztą nie tylko) mają określone budżety na dany cel. W innej szufladzie trzyma się kasę na wymianę towaru, którego faktycznie nie da się naprawić. W innej leży kasa na bawienie się w serwis a jeszcze w jednej, na zwrot gotówki klientowi. Kwartalne bilanse się zgadzają, a korpoludki i pracownicy stacjonarni dostają premie za osiągnięte cele
Dzięki za przypomnienie i proszę za rok też przypomnieć.
@lelek0o0: nie.