Jednym ze sposobów rozwiązania problemów będzie podniesienie wynagrodzeń personelowi. Na pierwszy rzut oka to może wydawać się dziwne, ale coś takiego doprowadzi do upadku szpitala przez długi, co doprowadzi do zamknięcia jednostki. A brak szpitala oznacza brak problemu z zadłużającym się szpitalem.

Problem rozwiązany.