Szpital ma 270 mln zł długu, 96% środków idzie na wynagrodzenia
Sytuacja sanockiego szpitala jest dramatyczna, a jego zadłużenie sięga już 270 milionów złotych. Ponad 96 procent środków z NFZ pochłaniają wynagrodzenia, a każdy kolejny miesiąc zwłoki w naprawie finansów szpitala powiększa jego zadłużenie o kolejne 3,5 miliona złotych.tomasztomasz1234
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Komentarze (30)
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Przypomnę ze w warunkach samorzadu nikt nie podejmie decyzji która była by niepopularna społecznie - np. niedawne przypadki zamykania porodówek i draki jaka sie z tym wiązała.
a taki oddział musi miec jakiegoś tam specjalistę - np anestezjologa - robi się sytuacja ze jest sobie taka porodówka. na której nie rodza
- Towarzyszu, jaką wysokość pensji ustalić lekarzom?
- Żadnych pensji!
- Ale jak to? To z czego będą żyli?
System jest do reformy, ale to co piszesz to z deszczu pod rynnę
@Anticaralho: A po co pajeety? Przecież cały obszar ZSRR jest z całkiem dobrym poziomem. Może nie najlepszym ale to nie Indie ani nie Afryka. Nawet Azja Centralna się już polskiego uczy. A że często zna rosyjski to szybko ogarnie?
Ostatnio spotkałem jakiegoś Uzbeka czy innego Kirgiza, który płynnie mówił po polsku, przyjechał kilka lat temu raptem.
Jeśli mamy do wyboru kitle-widma, które akurat są na drugim etacie i taki
Problem rozwiązany.
To kto mu ciągle pożycza pieniędzy, wiedząc że jest zadłużony na setki milionów???