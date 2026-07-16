Wszystko, co publiczne, może być analizowane przez rzesze lepszych lub gorszych programistów, którzy wcześniej lub później znajdą jakąś lukę. Którą będzie można załatać. Jeśli oczywiście powstanie jakiś bug bounty. A pewnie powstanie.Czasy "security by obscurity" dawno minęły, a niestety wielu programistów i managerów kompletnie tego nie zauważa. Albo zauważa, lecz chowa głowę w piasek.Z resztą Musk jest znany z upubliczniania patentów. Chwała mu.