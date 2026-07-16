Elon Musk ogłosił że udostępni cały kod źródłowy platformy X
"Gdy ukończymy naszą analizę pod kątem luk w zabezpieczeniach, udostępnimy cały kod źródłowy jako open source, bez wyjątków." A kiedy Białek udostępni kod wykopu? ( ʖ )51431e5c08c95238
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Komentarze (127)
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@Anomalocaracid: Rewolucja w pojazdach elektrycznych, internet satelitarny, loty w kosmos, połączenia ludzki mózg - komputer. No rzeczywiście, nic nie pcha. Może i był z bogatej rodziny, ale też nie z jakichś magnatów, takich jak on są tysiące na świecie, przejmują biznes po starych i żyją jak banany.
Ja to bym wolał zobaczyć kryteria doboru moderacji
Wszystko, co publiczne, może być analizowane przez rzesze lepszych lub gorszych programistów, którzy wcześniej lub później znajdą jakąś lukę. Którą będzie można załatać. Jeśli oczywiście powstanie jakiś bug bounty. A pewnie powstanie.
Czasy "security by obscurity" dawno minęły, a niestety wielu programistów i managerów kompletnie tego nie zauważa. Albo zauważa, lecz chowa głowę w piasek.
Z resztą Musk jest znany z upubliczniania patentów. Chwała mu.
Obecnie mamy dwa modele bezpieczeństwa w sieci:
- "Trust me bro" - zamknięte systemy jak Windows, Maki i Iphony, Facebook i chyba większość powszechnie używanego śmiecia. Mało kto wie co oni tak naprawdę robią
- Bezpieczeństwo przez jawność. "Podejrzewasz że kradniemy dane? Tutaj masz cały kod i pokaż gdzie niby" do tego masa ludzi która szuka błędów na siłę po czym ma z tego profity. Albo
@51431e5c08c95238: Rzecz w tym, że to nic nie da bo problem wykopu jest w białku... interfejsie białkowym... między krzesłem a klawiaturą... no wiesz o co chodzi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@51431e5c08c95238: Ja ci mogę udostępnić, proszę: