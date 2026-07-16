Syn księżnej Mette-Marit opuścił więzienie. Karę odsiedzi w królewskiej posiadło
Marius Borg Hoiby opuścił zakład karny i wrócił do królewskiej posiadłości Skaugum. Przez najbliższe tygodnie będzie objęty elektronicznym nadzorem, ale zachowa dostęp do internetu i telefonu oraz spotkań z bliskimi. 15 czerwca pasierb następcy norweskiego tronu został uznany za winnego 34 przestępsairaG
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Komentarze (95)
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"Epstein i księżna dyskutowali też o jego poszukiwaniach żony, które miał prowadzić w Paryżu. Mette-Marit przekonywała go, że stolica Francji jest "dobrym miejscem do cudzołóstwa", ale to "Skandynawki są lepszym materiałem na żony"."
Dodatkowo też w wiadomościach wspominała o jej synku, bohaterze ze znaleziska.
Za AI:
B--ń boże ich rozliczać! Przecież to sól tej planety!
Nadludzie!
Tego synala ma z wpadki z gościem który siedział w więzieniu za d---i
Potem się bujała na imprezach z djami aż poznała ksiecia