Wywiezieni na Sybir. Zapomniana historia polskich zesłańców z Podlasia
Nie byli powstańcami, płacili podatki, a nawet modlili się za cara. Mimo to carskie władze zesłały ich wraz z rodzinami na Sybir. Co sprawiło, że dwunastu chłopów z Podlasia stanęło przed sądem?Histmag
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Komentarze (32)
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Przecież za to co zrobili w katyniu itp to Polska powinna j---ć Rosjan do końca swoich dni, ot g---o kraj otoczyć się od niego murem i zbroić w razie W ile się da.
Jeszcze żeby to byli zwykli ludzie, a tu nasze polityczne tuzy czytaj miernoty społeczne robią gałę Putinowi wielokrotnie
Sami Rosjanie gardzą zdrajcami i np. w GRU nazywają ich gównojadami bo łykneli ruską propagandę.
@milo1000: nic ich to nie kosztowało, a zrobili pod górkę szlachcie za powstanie.
U siebie nie byli tacy szczodrzy, chłopi musieli ziemię wykupić, albo stawała się własnością gminy, dostawali najgorsze ziemię.
Wolność osobistą chłopi dostali w królestwie wcześniej od Napoleona.