Tą samą "sybirską przyjemność" ruska swołocz zafundowała mojemu dziadkowi w trakcie wojny gdy był małym gałganem. Dawno temu gdy założyliśmy internet w domu i zacząłem z nim przeglądać zdjęcia satelitarne i udało się mu odnaleźć miejsce w którym siedział na wygnaniu. Po kręgach w trawie było ewidentnie widać, że coś tam kiedyś stało. Zaczął zresztą opowiadać, gdzie stał jaki budynek, gdzie były pomosty, gdzie chodzili do lasu na wycinki itd. Powiedział mi Pokaż całość