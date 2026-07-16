Polski youtuber Hi_5 pokazuje jazdę samochodem po ścieżce rowerowej, bo...
Polski youtuber udostępnił w swoich mediach społecznościowych nagranie, na którym widać samochód poruszający się po DDR. Twierdzi, że robi to, bo gmina nie robi dróg, tylko ścieżki rowerowe.deZZed
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Komentarze (151)
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Łosie piszą że afery są a on się cieszy bo więcej klików
@jabollus: Oczywiście, że tak. Najlepiej to wszędzie zróbmy drogi i parkingi xD
@icoztego: pouczenie wystarczy
to z tych co staja pod schodami do budynku bo pastwo nie zageawantowalo miliona miejsc parkingowych pod samym pokojem do ktorego chce sie dostac
Drogi rowerowe, chodniki dla pieszych, tramwaje, miasta przyjazne do spacerowania, dużo zieleni i parków - to są luksusy, których w WIELKIM USA można z lupą szukać.
Owszem, występują, nie mówię, że nie - ale bardzo rzadko.
A wszystko