Bizneswoman zabiła seniora na pasach. Po czterech latach wciąż nie ma aktu oskar
W 2021 r. w Szczecinie bizneswoman Kinga K. przekraczała dopuszczalną prędkość i zabiła na pasach seniora chodzącego o lasce. Prokuratura sprawę najpierw umorzyła zrzucając winę na ofiarę. Po tekstach brd24.pl to Kinga K. ma zarzuty za wypadek śmiertelny. Jednak po czterech latach od wypadku prokurairaG
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Komentarze (13)
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@ordynarny_cham: 99% kierowców nie ma pojęcia o istnieniu tego przepisu. Piesi też w sumie.
Tak samo 99% kierowców nie wie, że piesi mają pierwszeństwo na placach, na których ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni czyli na zdecydowanej większości parkingów np.
Ciury prokuratorskie oczywiście będą pouczać jak to ważne jest poszanowanie prawa przez Ciebie.