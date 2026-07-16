Lekarka wyprowadzona przez policję. Potężne zarzuty
Lekarka miała wyłudzać pieniądze od pacjentów; dostawać prowizje i refundacje (łącznie ponad 600 tys. zł) oraz przyjąć łapówkę 5 tys. zł za wystawianie nieuzasadnionych recept na psychotropy. Wystawione przez nią recepty pozwoliły wprowadzić n------k na rynek wart co najmniej 1,7 mln złairaG
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Komentarze (17)
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@freejsville: i leczyć!
* kradzenia
Powiedz to tym zajebistym neurologom z Miastka co w 2 miesiące z------i 14 milionów
I c---a się tam dzieje. Totalnie nic
Wieszac, dwac przyklad.
I w ogóle przywrócić poczucie wstydu, bo czasem jak widzę co ludzie odwalają albo w co się ubierają to wola to o pomstę do nieba.
Przywrócić shaming!
Dlaczego nie podali o jaki lek chodzi?
5000zł za 600 opakowań wydaje się śmieszną sumą. Coś tu śmierdzi.