"Podejrzanej przedstawiono również zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 5 tys. zł w związku z nieuzasadnionym wystawianiem recept na lek zawierający w swoim składzie substancję psychotropową, w liczbie ponad 600 opakowań, co spowodowało wprowadzenie do obrotu znacznej ilości substancji narkotycznych o łącznej czarnorynkowej wartości nie mniejszej niż 1,7 mln zł."



Dlaczego nie podali o jaki lek chodzi?

5000zł za 600 opakowań wydaje się śmieszną sumą. Coś tu śmierdzi.