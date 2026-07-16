powołując się m.in. na RODO

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to niech nie podaja danych osobowychpo prostu mediane, max, min. Jakie sa calkowite wydatki na personel a jakie na reszte szpitala i ilu ludzi tam pracuje. Przeciez minister finansow i zdrowia na pewno maja dostep do takich rzeczy, po prostu mieli je w dupie przez ostatnie kilka kadencji skoro do tego doszlozaraz wyjdzie czy sa tam walki bez lamania rodo :P