Szpitale odmawiają ujawnienia zarobków lekarzy. "Strzeżona tajemnica"
Sieć Obywatelska Watchdog Polska pyta szpitale o wynagrodzenia lekarzy za 2025 rok. Ale po drodze napotyka problemy. Powód? Wiele placówek nie chce podać takich danych, powołując się m.in. na RODO.Z_ostatniej_chwili
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Komentarze (11)
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@masta-fix: ale z ciebie bestia. Taka auto-homo-brutal-fist-anal-disorder. Ogarnij się
to niech nie podaja danych osobowych
po prostu mediane, max, min. Jakie sa calkowite wydatki na personel a jakie na reszte szpitala i ilu ludzi tam pracuje. Przeciez minister finansow i zdrowia na pewno maja dostep do takich rzeczy, po prostu mieli je w dupie przez ostatnie kilka kadencji skoro do tego doszlo
zaraz wyjdzie czy sa tam walki bez lamania rodo :P
- Towarzyszu, jaką wysokość pensji ustalić lekarzom?
- Żadnej pensji!
- Ale jak to? To z czego będą żyli?