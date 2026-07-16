Bezczelna baba. Co ma podział obowiązków domowych do wieku emerytalnego? Jakoś ojciec samotnie wychowujący trójkę dzieci musi zapierniczać do 65 roku życia, a bezdzietna kobieta już wieku 60 lat może sobie iść na emeryturę. Do tego mężczyźni żyją statycznie ok. 8 lat krócej od kobiet, ale muszą pracować 5 lat dłużej. Za to tabele zusowskie już sobie biorą jednolitą średnią długość życia obu płci do wyliczenia wysokości emerytury.