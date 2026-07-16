Co lewica zrobiła dla mężczyzn?
Odpowiada pani poseł z lewicy Joanna Wicha... +W bonusie odpowiedziała też o zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Warto posłuchać.alibaski
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Odpowiada pani poseł z lewicy Joanna Wicha... +W bonusie odpowiedziała też o zrównanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. Warto posłuchać.alibaski
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Komentarze (28)
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Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
Jak prawica chce wspierać mężczyzn? Lekceważeniem trudnych etapów w życiu? Poborem do wojska? Darwinizmem na rynku zatrudnienia?
Piszę to
Nie na darmo na prawicę też się mówi cuckright. Dlaczego? Bo jak prawak usłyszy, ze kobieta rodzi dzieci to prawackie bydło nie ma zahamowań, by gnoić ludzi męskiej płci. Tylko nie na salach sądowych czy tańszych biletach w klubach, tylko na wojnie, w miejscu pracy ect.
Nie trzeba być lewakiem, by nie nabierać się na
dosłownie mogę się założyć że tak miał napisane na kartce:
if baba zacznie p-------ć o rodzeniu dzieci
then statystyki blablabla
-KOMBIETY TESZ!