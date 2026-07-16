Izrael nie pozwala mówić otwarcie o aprthaidzie, ponieważ udaje się mu narzucać narrację, że krytykowanie go jest niedopuszczalne, ponieważ jest to państwo, które powstało po Holokauście. Krytyka Izraela jest antysemicka, co jest jednym z największych oszustw naszych czasów - podkreśla.