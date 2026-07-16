Porusza temat zbrodni Izraela. Sankcje, ataki i konsekwencje mówienia prawdy.
Izrael nie pozwala mówić otwarcie o aprthaidzie, ponieważ udaje się mu narzucać narrację, że krytykowanie go jest niedopuszczalne, ponieważ jest to państwo, które powstało po Holokauście. Krytyka Izraela jest antysemicka, co jest jednym z największych oszustw naszych czasów - podkreśla.wykopwykopwykop1
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Komentarze (24)
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Takie odwrócone rozbiory. Drugiego takiego przypadku chyba jeszcze nie było w historii?