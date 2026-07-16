A z uberem/boltem jak było? Kto Polsce napisał ustawę o "aplikacjach"? Ze tylko u nas każdy z prawem jazdy plastikowym i po psychotestach za 200pln może być kierowcą. Z nienawiści do taxi które oszukiwało klientów, nikt nie chciał sie za nich wstawiać i zadbać aby praca na taxi była dla ludzi z polskim prawem jazdy.