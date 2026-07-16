Sylwia Czubkowska przeszła z MSZ prosto do AirBnb
A teraz rząd nadstawia własnego karku żeby spełnić wszystkie postulaty AirBnbnie-ma-juz-wolnych-loginow
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A teraz rząd nadstawia własnego karku żeby spełnić wszystkie postulaty AirBnbnie-ma-juz-wolnych-loginow
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Komentarze (31)
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No i ta Gosia była w rządzie 2015-2022. Nie wywodzi się z obecnego rządu. Pokazuje to wręcz, że nie tylko obecny rząd, ale i poprzedni trzymał z AirBnB i to na tyle, by dostać stanowisko na czas utraty władzy.
A przypadkiem to nie była Małgorzata Kacprzyk? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale kogo by obchodziły takie drobnostki skoro można hejtować a moderacja ma gdzieś ten portal.
Jeszcze się zaraz okaże, że PiS PO to jednak to samo tylko inaczej ubrane xd
Co za kretyn to pisał i co za debile to wykopały xd
Psychiatryk
Też Wykopki gdy trzeba dać z siebie 5 minut i wypełnić ankietę w konsultacji społecznej ¯\(ツ)/¯