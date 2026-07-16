Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia
Zapadł wyrok w sprawie Łukasza Żaka.kubaowo
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Zapadł wyrok w sprawie Łukasza Żaka.kubaowo
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Komentarze (249)
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Brawo sędzia
A razem z nim cała wierchuszka od komendantów szefów policji po polityków i sędziów co go kryją za hajs ojczulka z kawy. Ciekawe jakie tam wały szły u starego w biznesie bo podobno jeden z dwóch głównych importerów do polski aż i tylko z niewiadomych powodów ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarz usunięty przez moderatora
Komentarz usunięty przez moderatora
@kzrr: jeszcze po piątaku dla policjantów umoczonych w zacieranie śladów. Dla komendanta dyszka jeśli przyjął kasę i to zlecił.
No i do mordy zaczyna docierać co odwalił. 20 lat jednak potrafi skruszyć najprawilniejszego gita. Łukaszku słodkich wakacji. Już się nie uśmiechasz?