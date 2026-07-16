No to teraz Majtczak



A razem z nim cała wierchuszka od komendantów szefów policji po polityków i sędziów co go kryją za hajs ojczulka z kawy. Ciekawe jakie tam wały szły u starego w biznesie bo podobno jeden z dwóch głównych importerów do polski aż i tylko z niewiadomych powodów ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )