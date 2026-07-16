Ukraińcy i Gruzini w polskiej policji? KGP rozważa zatrudnianie obcokrajowców.
KGP rozważa zatrudnianie cudzoziemców na etatach konsultantów, co tłumaczy "brakami kadrowymi".re5ublimacja
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KGP rozważa zatrudnianie cudzoziemców na etatach konsultantów, co tłumaczy "brakami kadrowymi".re5ublimacja
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Komentarze (80)
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Gruzini są jebnięci na łeb, popełniają najwięcej przestępstw (i to ciężkich) w Polsce jako obcokrajowcy
https://www.rp.pl/przestepczosc/art39915151-gruzini-popelniaja-najwiecej-przestepstw-ze-wszystkich-obcokrajowcow-w-polsce
a jest ich około 30k (czyli prawie 10% z nich tylko ZŁAPANO) a jaka jest skala dokładna to nikt
@PiersiowkaPelnaZiol: yyy co?
@sylwke3100:
Albo do rządu żymian!
A nie, czekaj... tych już mamy.
Niech ten rząd już raz na zawsze upadnie
@Mezomorfix: widzisz, widocznie mimo tego nadal młodzi Polacy nie chcą iść do Policji
@Mezomorfix: To akurat mogłoby się zdarzyć. Co do pierwszego zdania, to jest ono nieprawdziwe.
Czy dojdzie wtedy do sytuacji jak w UK?
Ostatnio taki post widziałem z dwa lata temu miejmy nadzieję, że do następnego wpisu przypominającego ten pomysł nic się nie zmieni ….