Żeby kogoś uniewinnić to najpierw musi mieć postawione zarzuty.



Ja też liczę na to, że poniesie poważne konsekwencje, ale mam wrażenie że niektórzy (czasem nawet celowo) używają niepoprawnej nomenklatury tylko po to żeby zdobyć więcej wykopów.



Jeśli wypowiedź zaczyna się od "Na tym etapie" to nie znaczy że sprawa jest zamknięta. Mamy prawo domniemać co się dalej stanie (I trzymam kciuki, aby jednak tak się nie stało i sprawa nie rozeszła się Pokaż całość