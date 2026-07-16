Dawid Kacprzyk uniewinniony bez stawiania jakiś pytań
Prokurator Skiba o Dawidzie Kacprzyku z Koalicji Obywatelskiej: "Na tym etapie nie planujemy żadnych czynności z tym świadkiem. Na tym etapie żadne dowody nie uzasadniają wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów".nie-ma-juz-wolnych-loginow
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Komentarze (111)
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Już nie ważne, że sam się przyznał i chciał nawet kasę oddawać szpitalom którą mu potem zwrócono.
Tam nic nie bedzie wyjasnione.
do spodumieli wyjasniac xD
ja p------e ten kraj to mem.
PiS przynajmniej czekał do drugiej kadencji żeby robić jakieś grubsze wałki. A tutaj plują ludziom w twarz a wyznawcy PO każą nam się uśmiechać. Ale podejrzewam,
Wały w raportowaniu są dla zarządu i znajomków.
Ciury prokuratorskie oczywiście dyspozycyjne. I będą pouczać jak ważne są normy społeczne i dlaczego ty musisz ponieść odpowiedzialność za pierdołę. Du*a lex sed lex. XDDDDDD
Sługusy prokuratorskie oczywiście w sprawie Areczka i dętych
Ja też liczę na to, że poniesie poważne konsekwencje, ale mam wrażenie że niektórzy (czasem nawet celowo) używają niepoprawnej nomenklatury tylko po to żeby zdobyć więcej wykopów.
Jeśli wypowiedź zaczyna się od "Na tym etapie" to nie znaczy że sprawa jest zamknięta. Mamy prawo domniemać co się dalej stanie (I trzymam kciuki, aby jednak tak się nie stało i sprawa nie rozeszła się
@Benzen: oczywiście jednak jest to wypowiedź nie tyle ciekawa to po prostu zupełnie nieadekwatna do nastrojów społecznych. A jakiż to jest etap? Ile to trzeba miesięcy żeby ustalić, że chłop ma wpisane godzinki na dyżurze, a jest w TV, w innym szpitalu czy na zebraniu KO? Zauważyć też trzeba, że nie tyle jemu prokuratura "na