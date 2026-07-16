Młodzi Polacy żyją od wypłaty do wypłaty. Bez szans na własne mieszkanie
Prawie połowa młodych Polaków nie ma wystarczającego finansowego marginesu, aby swobodnie oszczędzać i planować większe wydatki. Deloitte podaje, że od wypłaty do wypłaty żyje 41 proc. przedstawicieli pokolenia Z oraz 46 proc. milenialsów. Ponad połowa nie może sobie pozwolić na zakup mieszkania.zwyklychlopakszary
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Komentarze (161)
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Pracodawca miał termin do wczoraj, 15. dnia miesiąca.
JDG mają czas do poniedziałku, 20. dnia miesiąca.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@MiKeyCo: i co myślisz, że jak będzie limit wynagrodzeń to składki ZUS będą mniejsze?
https://wykop.pl/link/7979557/zus-doplaci-1600-zl-do-emerytury-dla-ukrainki-i-wyplaci-jej-71-tys-wyrownania
ZUS dopłaci 1600 zł do emerytury dla Ukrainki i wypłaci jej 71 tys wyrownania
Powiedziała redaktorowi Onetu Laura, córka lekarzy, laureatka tegorocznej olimpiady z przyrody
P------y kraj
( ͡° ʖ̯ ͡°)
@haabero: Kiedyś nie było to problemem, bo kobiety zajmowały się domem, a za pensję mężczyzny można było wyżywić całą rodzinę. ¯\(ツ)/¯
to jak masz szczescie, jak bedziesz miec pecha to padniesz w wieku 50 lat majac odlozone polowe hajsu na mieszkanie xd
@kowalzmetina: pół życia ciułasz na wpłatę własną, a drugie pół spłacasz kredyt
Totalny absurd, kończysz studia, pracujesz, starasz się a finalnie i tak nie stać cię nawet na taką podstawę do życia jak własne mieszkanie.
w każdym razie lepiej być milionerem niż klasą średnią u nas
1. kompetencje techniczne - mlodsi czy starsi tak nie ogarniaja
2. gospodarka - idealny moment na wejscie i usadzenie sie na rynku pracy nawet jak dobre zarobki (dotacje UE na doslownie wszystko) trwaly tylko przez jakis czas to szlo odlozyc/zainwestowac dalej - z kapitalem jest latwiej niz od zera.
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