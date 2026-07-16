Rocznik '92, to z mojej perspektywy my millenialsi tak do rocznika '96 jeszcze mieliśmy wąskie okienko w którym z łbem na karku i jakąś w miarę sensowną robotą np. korpo mogliśmy odłożyć trochę hajsu na mieszkanie i żyć normalnie, czy znaleźć w miarę spoko pracę, gdzie można się poduczyć i zwiększyć zarobki. Zetki z drugiej strony mają totalnie p--------e i nie dziwię się, że mają wiele rzeczy w dupie, bo większość z Pokaż całość