Limit 240 zł za godzinę dla lekarzy ? Ekspertka: To za mało. Najlepsi odejdą
Za godzinę pracy w publicznym sektorze lekarze mieliby zarabiać maksymalnie 240 zł brutto. Sektor prywatny nie będzie musiał stosować takich ograniczeń, więc najlepsi specjaliści mogą się tam przenieść - ostrzega Anna Gołębicka, ekspertka zarządzania w ochronie zdrowia z Centrum im. Adama Smitha.airaG
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Komentarze (91)
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Wiecie czemu lekarze tak dobrze zarabiają w prywatnej służbie zdrowia????
BO PRACUJĄ PAŃSTWOWO I PODCZAS PRYWATNYCH WIZYT ZAPISUJĄ NA NFZ.
Jak nie będą pracować państwowo, to prywatnie stracą 50% pacjentów, więc ich zarobki w prywatnych klinikach również polecą na łeb na szyję... ¯\(ツ)/¯
@dekawka: + nie pewnie siedzą na 14% ryczałcie
A ci co odejdą, zaraz wrócą z podkulonym ogonem, bo się okaże, że prywatnie nikt na takie drogie zabiegi nie chodzi, a zagranica ich nie chce, bo maja za duze wymagania XD
z reszta wszedzie poza Polska jest niebezpiecznie XD
W sensie tacy co pracują w 4 miejscach jednocześnie i wykręcają po 144h na dobe?