A gdzie tak niby wszyscy "najlepsi" odejdą? W prywatnej służbie zdrowia nie będzie aż takiego ssania, szczególnie że wiele procedur medycznych prywatnie prawie nie występuje, lub jest nieprzytomnie drogie. Nagle operacje na otwartym sercu będą wykonywać w osiedlowym ambulatorium? W Europie lekarze zarabiają dobrze, ale zdaje się nie aż tak jak wielu w Polsce. Mediana zarobków lekarzy w Niemczech, to ok. 7 tys. € miesięcznie brutto.