Służby weszły do szpitala w Prudniku. Lekarka i pracownica zostały zatrzymane
Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM kobiety pracujące w Prudnickim Centrum Medycznym zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy z wydziału do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, których wspierali policjanci z wydziału cyfrowegofreedomseeker
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Komentarze (21)
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"Podkreśliła także, że w tym momencie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety."
Czyli wychodzi ze kazdego mozna sobie zatrzymać a zarzuty to przedstawi sie w swoim czasie
@DoktorMorela: Tak. Prokurator ma 48 godzin.
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
@hrumque:
Jakiej sprawy? Nie było żadnej sprawy. A jak się zaczniesz interesować to może zaraz coś Tobie znajdziemy.
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