Tak kuz abstrahując czy sluzby nie powinny od razu informować pod jakim zarzutem zatrzymują?

"Podkreśliła także, że w tym momencie nie wiadomo, jakie zarzuty mogą usłyszeć zatrzymane kobiety."



Czyli wychodzi ze kazdego mozna sobie zatrzymać a zarzuty to przedstawi sie w swoim czasie