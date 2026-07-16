Kacprzyk chciał przejąć kolejny SOR. Personel zbuntował się przeciwko niemu.
Portal Zero.pl ujawnił, że Dawid Kacprzyk negocjował objęcie SOR-u w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim. Rozmowy zakończyły się po buncie pracowników, którzy zarzucili lekarzowi aroganckie zachowanie i grożenie zwolnieniami. Dyrektor placówki zerwał negocjacje.kolicuch
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Komentarze (11)
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Powiem tak, szpital w Mińsku Maz to jest umieralnia. Każdy kto tam był ten o tym wie. Trzymajcie się jak najdalej od MMZ.
Sam miałem sytuację, że moja babcia podczas kowida trafiła do szpitala. Oczywiście w pandemię więc nie wolno było odwiedzać. Babcia wydzwaniała, zachowywała się jak naćpana, bełkotała bez sensu gadała o szatanie, o zmarłych, nic nie pamięta, miesza wątki. Potem babcię przenieśli na inny oddział
Jaki kraj taka oligarchia.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dlatego właśnie jedyne co czuję wobec neuropy to skrajna pogarda. Bo tym kmiotom z pisu, to chociaż czaaaaaaaaaaaaaaaaaaseeeeeeeeeeeeeeeem chce się zrobić coś dla Bolzki.