O moje miasto takie słynne.



Powiem tak, szpital w Mińsku Maz to jest umieralnia. Każdy kto tam był ten o tym wie. Trzymajcie się jak najdalej od MMZ.



Sam miałem sytuację, że moja babcia podczas kowida trafiła do szpitala. Oczywiście w pandemię więc nie wolno było odwiedzać. Babcia wydzwaniała, zachowywała się jak naćpana, bełkotała bez sensu gadała o szatanie, o zmarłych, nic nie pamięta, miesza wątki. Potem babcię przenieśli na inny oddział Pokaż całość