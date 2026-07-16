Top 10 najlepiej zarabiających lekarzy na Pomorzu Zachodnim. Dane o zarobkach
55,8 tys. zł miesięcznie na umowie o pracę i 216 tys zł na kontrakcie - wynika z danych przekazanych portalowi money.pl przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Zarobki na kontrakcie są 5 krotnie wyższe niż na umowę o pracę jeżeli chodzi o porównanie TOP 10 zarobkówdawan
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Komentarze (10)
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@Endrula83: plus to co jeden Miras z ratownictwa czy innego nielekarskiego kierunku ostatnio pisał.
Że zaczyna się to już od studiów:
- ratownikom zmieniali na uniwerku termin kolokwium i egzaminów "bo wtedy obok zajęcia
Komentarz usunięty przez autora
to ma brzmiec jak srednie zarobki, a to maksymalne.
Oto