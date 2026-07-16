"Kacprzyk chciał ustawić się na SOR-ze w kolejnym mieście. Rzucił za duże kwoty"
"Dawid Kacprzyk negocjował wejście swojego zespołu lekarzy na szpitalny oddział ratunkowy szpitala powiatowego w Mińsku Mazowieckim ustalił portal Zero.pl. Potwierdza to dyrektor szpitala Artur Więckowski. Zerwał on rozmowy z młodym medykiem po tym, gdy do jego gabinetu przyszło kilkunastu..."paramedix
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Komentarze (29)
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Mikroblog to ściek lewacki
Są kary administracyjne dla szpitali które xd opłacimy z podatków.
Do tego był radnym i wszędzie godzin pod korek XD Ja cię p------e jakie Bizancjum my sponsorujemy. Jeśli by to ogarnąć to pewnie w NFZ znalazłaby się 50% nadwyżka środków i możnaby wprowadzić emerytury dla wszystkich od 55 roku życia bez zmian w podatkach xd
Pielęgniarka która do niedawna była bardzo słabo opłacanym zawodem teraz ma bardzo wysokie pensje są w czołówce zawodów, srovid, szantaż i sobie wywalczyli bo to z państwowych, gdyby było prywatne to każdy by pilnował kosztów, teraz pielęgniarka zaraz po studiach ma nawet 13-14k na miesiąc