Skąd taki młody polityczny knur może mieć takie wzięcie i takie wpływy? Z czego to wynika? Przecież cyników nie brakuje w Polsce, ale no ludzie, budżet państwa też nie jest z gumy - albo Polska jest bogatsza niż myślimy i nawet dla takiego leszcza (w porównaniu do wyjadaczy siedzących w biznesie drenażu budżetu od kilkudziesięciu lat) znajdują się takie kwoty, że w pale się nie mieści, albo jest to osoba z jakiegoś Pokaż całość