chcialbym zaznaczyc w imieniu wspoltowarzyszy w przegrywie ze jeden wybryk nie czyni nas terrorystow. jestesmy ludzmi z wadami, glownie genetycznymi. z wieloma ulomnosciami jak np. niski wzrost. wiekszosc z nas marzy by dotrwac do konca egztystencji mozliwie najprosciej i z jak najmniejsza iloscia szykan ze strony spoleczenstwa. panie komisarzu wiem ze to czytasz wiec nie wylamuj mi drzwi. ja sie sam na ten swiat nie pchalem.