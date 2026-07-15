Chciał wejść do przedszkola i zabić dzieci. Co pisał w manifeście programista?
Jest poniedziałek 6 lipca. Po południu na portalu Wykop pojawia się krótki wpis. Jego autor zapowiada, że zabije dzieci w jednym z poznańskich przedszkoli i użyje do tego maczety. Dołącza ankietę, w której internauci mogą wskazać, które z trzech przedszkoli na Jeżycach powinno stać się celem ataku.Kom_bajn
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Komentarze (47)
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@powsinogaszszlaja: To raczej niewiedza autora artykułu. Moderator wykonał zadanie zgodnie z naszymi procedurami: usunął wpis, screeny przekazał do zespołu CBZC i od razu dał nam znać, że taka sytuacja ma miejsce. Policja również zadziałała błyskawicznie, nie odczułam, aby traktowali post jak makabryczny żart, wręcz przeciwnie - sprawę od początku traktowali bardzo poważnie.
Zapytam więc jeszcze raz: @Kom_bajn dałeś 18+ w tym znalezisku, czy moderacja dodała żeby ukryć niewygodny dla nich artykul?
Doskonale zdaję sobie sprawę że przegrywy mnie teraz zaminusuja ale prawda jest taka że ten tag powinien zostać zlikwidowany a przegrywy otoczone kordonem sanitarnym.
Od wielu lat jesteśmy świadkami jak wielu degeneratów z tagu dopuszcza się makabrycznych przestepstw…