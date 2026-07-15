Kusznieruk: Polscy lekarze nigdzie nie wyjadą
Kusznieruk: Polscy lekarze nigdzie nie wyjadą. Samorząd lekarski latami działa na szkodę pacjentów.lormont
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Kusznieruk: Polscy lekarze nigdzie nie wyjadą. Samorząd lekarski latami działa na szkodę pacjentów.lormont
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Komentarze (32)
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Ale największy problem to to co powiedział o szpitalach powiatowych. Bez specjalistów stracą kontrakty z NFZ więc te kwoty takie są. Ogon zjada psa xd czy jakoś tak.
Co do tezy, że mają tyleeeee hajsu. Standard życia ciężko się obniża.. oj ciężko.
Dwa powtarzasz mity, pis rozlegulowal sluzbe zdrowia i podwil wydatki i kilka lat, wiec te mity ktore byly prawdziwe 10-20 lat temu juz nie sa prawdziwe.
Większość tych lekarzy nie ma co robić z tym hajsem i kupuje 10 mieszkań potem.
Takich specjalistów mi nie żal , niech jadą