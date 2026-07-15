No to jest prawda. Wszystkich ich nie wezmą do Niemiec. Druga sprawa to średnia stawka w Niemczech 40-60 euro godzina (takie dane podane w filmie).. Francja, Norwegia mniej.



Ale największy problem to to co powiedział o szpitalach powiatowych. Bez specjalistów stracą kontrakty z NFZ więc te kwoty takie są. Ogon zjada psa xd czy jakoś tak.



Co do tezy, że mają tyleeeee hajsu. Standard życia ciężko się obniża.. oj ciężko.