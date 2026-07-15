Sędziowie go nienawidzą. Dziwisz znalazł jeden prosty sposób...
Kardynał wysłał pismo, że nie może brać udziału w czynnościach wywołujących u niego stres. Poprosił też, by sąd nie wzywał go więcej na przesłuchanie.kotkameleon
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Komentarze (32)
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Gdyby sytuacja się powtórzyła, sąd powinien go doprowadzić za pomocą policji.
— Skoro świadek planuje wyjazd do Watykanu, to znaczy, że jest w stanie odbywać podróże, więc budzi to niepokój sądu co do usprawiedliwienia jego nieobecności — podkreśliła.
@kotkameleon: Niepokój? Zaciągnać dziada za ucho, co to ma być.