Niezły patent purpurowego dziada z obywatelstwem Watykanu. Powinien dostać, ta jego "ekscelencja zajebiszczencja" zakaz wyjazdu z Polski i być traktowany jak każdy, zwykły obywatel. To, że podejrzany ma magistra z teologii czy tam innej Teofili, ubiera czarną sukienkę i przygłupy go całują w pierścionek, nie jest żadną okolicznością łagodzącą. Już nie teraz