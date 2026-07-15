NIK ostro o NFZ. Czas oczekiwania na świadczenia wzrósł nawet o 64 procent
NIK negatywnie oceniła działalność NFZ w latach 20212024. Mimo wyższych przychodów dostępność do leczenia spadła, a średni czas oczekiwania w przypadkach stabilnych wzrósł o 63,7%. Rosnące koszty płac ograniczają zabezpieczenie świadczeń dla pacjentów. Przychody NFZ wzrosły o 8 % a koszty o 30 %airaG
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Komentarze (33)
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@KarmazynowyAstrofizyk: A dla kogo ten wywiad…? ( ͡° ͜ʖ ͡°)