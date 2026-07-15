Szkoda gadać, to jest polskość właśnie, skoro takim bydłem są dla siebie teraz rodacy to zaczynam zupełnie inaczej patrzec na historie tego kraju, nie zdziwiłbym się gdyby nie do jednego przyłożyli rękę kosztem reszty narodu ale ja tam nic nie mówię tak sobie..spekuluje ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )