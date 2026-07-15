Pacjenci ALARMUJĄ terminy badań przesuwane, dostęp do leczenia coraz trudniejszy
Choć o problemach finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia mówi się dziś mniej niż kilka miesięcy temu, pacjenci wcale nie odczuli poprawy. Wręcz przeciwnie organizacje pacjenckie alarmują o przesuwanych terminach badań, ograniczonym dostępie do programów lekowych i rosnącym ryzyku opóźnionej diagntomasztomasz1234
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@chlopiec_kucyk: uratowałoby
https://www.youtube.com/watch?v=U9-4DFmJeqw