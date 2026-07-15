Szef Izby Lekarskiej: rząd wepchnął nas na kontrakty, my nie chcieliśmy
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski: rząd wepchnął nas na kontrakty, nie szliśmy na nie z własnej woli. Teraz słyszymy, że źli, pazerni lekarze kontraktowi wykorzystują system. Doprowadzono do tej patologii, ale doprowadziła zła wycena procedur, brak kontrolitomasztomasz1234
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Komentarze (37)
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Fajny pożar w burdelu i przerzucanie odpowiedzialności.
Z każdą nową wypowiedzią ich rzeczników i samych lekarzy mój szacunek do ich zawodu spada coraz mocniej. Człowiek teraz zupełnie inaczej patrzy na akcje typu "pokaż lekarzu co masz w garażu" z 2007 i na cały ten strajk rezydentów z 2017.
Tak, tak - kłótnie o zarobki i transparentność wynagrodzeń
czemu wgl mieliby naprawiać? ich stać jechać na zachód sie leczyć
@jagoslau:
https://zarobkilekarzy.pl/analizy/nil-a-kontrakty-lekarskie/
Prezes NIL to nałogowy kłamca, manipulant i kombinator
To głupi rząd kazał im:
- wystawiać faktury po kosmicznych stawkach
- kłamać jeśli chodzi o liczbę przepracowanych godzin
- okradając NFZ jednocześnie pobierając świadczenia za tę samą pracę wykonywaną prywatnie
@reseted: Niskie limity na studiach to akurat pokłosie wąskiego gardła w postaci obowiązkowego stażu podyplomowego który jest w zasadzie organizowany i finansowany przez Państwo.
Teoretycznie można by kształcić więcej lekarzy, ale nie mieliby gdzie i za co (no w sumie gdyby sobie opłacili to czemu nie) odbyć stażu podyplomowego.
Podobno Izba Lekarska opowiadała się za zwiększeniem limitów, choć nie dam głowy sobie uciąć, że nie