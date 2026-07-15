Oni nie chcieli, oni tylko wykonywali rozkazy, oni wcale się nie cieszyli pracując w kilku miejscach jednocześnie i zarabiając obłąkane ilości kapuchy.



Z każdą nową wypowiedzią ich rzeczników i samych lekarzy mój szacunek do ich zawodu spada coraz mocniej. Człowiek teraz zupełnie inaczej patrzy na akcje typu "pokaż lekarzu co masz w garażu" z 2007 i na cały ten strajk rezydentów z 2017.



Tak, tak - kłótnie o zarobki i transparentność wynagrodzeń Pokaż całość