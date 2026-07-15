Szpital bierze kolejny kredyt mając milionowe straty i długi
SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej prosi o oferty kredytu długoterminowego lub pożyczki długoterminowej w kwocie 4 000 000,00 zł na okres 120 miesięcy. Dane finansowe Szpitala: strata na 31.12.2025: 3 555 368,29 zł. strata na 31.05.2026: 3 234 398,72 zł. Szpital ma 2 inne kredytytomasztomasz1234
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Komentarze (19)
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@Basiura89: gwarantem jest państwo z budżetem z podatków od plebsu ( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■
Natomiast "chwilówka na długi" powinna być prawnie zabroniona, bo przez to podatnik płaci podwójnie, za złą organizację jednostki.
Jak już się dowiedzieliśmy, akurat pieniędzy szpitale dostają wystarczająco, tylko konowały wszystko przejadają. 4 miliony to ile będzie? Pensje 2/3 może 4 lekarzy
@kutasoglu: Mamy w Polsce takie cudo, nazywa się Szpital w Grudziądzu
- https://www.termedia.pl/mz/NIK-szpital-w-Grudziadzu-ma-0-5-mld-zl-zadluzenia-czy-grozi-mu-likwidacja-,19595.html