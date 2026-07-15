Nie rozumiem na jakiej podstawie w ogóle szpital może brać kredyt inny, niż celowy. Typu zakup sprzętu, albo gruntowny remont. Bo tylko nagłe jednorazowe wydatki mogą być podstawą do czegoś takiego.



Natomiast "chwilówka na długi" powinna być prawnie zabroniona, bo przez to podatnik płaci podwójnie, za złą organizację jednostki.



Jak już się dowiedzieliśmy, akurat pieniędzy szpitale dostają wystarczająco, tylko konowały wszystko przejadają. 4 miliony to ile będzie? Pensje 2/3 może 4 lekarzy Pokaż całość